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Дальнее зарубежье 23.02.2017 10:16

Мехико не намерен соглашаться с новыми директивами о депортации нелегалов из США

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что его страна не намерена соглашаться с новыми указаниями о депортации нелегальных иммигрантов из США, сообщил в среду американский телеканал Ю-Эс-Эй Тудэй.

"Я хочу четко обозначить - правительство и граждане Мексики не обязаны принимать предложения, которые одно государство хочет выдвинуть в отношении другого в одностороннем порядке - мы не примем их потому, что у нас нет на то причин, и это не в наших интересах", - заявил Л.Видерагай.

Меморандумы с новыми указаниями для американской иммиграционной службы были изданы накануне министерством внутренней безопасности США.

В них в частности говорится о введении новых порядков депортации, согласно которым сотрудники иммиграционной службы США смогут высылать обнаруженных нелегалов латиноамериканского происхождения в Мексику, даже если они и не из этой страны.

Именно эта часть нововведений послужила причиной для такой реакции со стороны мексиканского министра, который заявил, что Мексика не будет сотрудничать с США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что эти меморандумы также послужат упрощению процесса высылки и увеличат число нелегалов, подлежащих немедленной депортации сразу после того, как их выявят сотрудники иммиграционной службы и службы внутренней безопасности.

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Тэги: МЕКСИКА, США, ДЕПОРТАЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]