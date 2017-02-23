Президент Алиев принимает участие в III заседании Консультативного совета по ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принимает участие в третьем заседании Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), сообщает сайт главы государства.
В заседании принимают также участие министры энергетики семи стран - Турции, Грузии, Италии, Греции, Албании, Болгарии и Хорватии.
Кроме того, в заседании участвуют: министр экономики Черногории, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины, заместитель советника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, вице-президент по энергетическому союзу Еврокомиссии Марош Шефчович.
Сербия, Румыния, Венгрия, Чехия, Польша и Украина представлены послами этих стран в Баку.
В заседании КС также участвуют представители международных финансовых организаций: Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, германского банка KfW, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития.
Заседание Консультативного совета пройдет по четырем сессиям. В рамках первой сессии будут заслушаны отчеты о работе, проделанной в рамках проекта "ЮГК", в рамках второй сессии выступят министры стран, привлеченных к реализации проекта. Третья сессия будет посвящена вопросам финансирования проекта "ЮГК", четвертая сессия - вопросам расширения Южного газового коридора и проект строительства Ионическо-Адриатического газопровода.
По итогам заседания будет подписана Совместная декларация.
Первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку в феврале 2015 года, второе - в феврале 2016 года в Баку.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.
А.Азизов
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