Баку призвал мировое сообщество осудить Ереван за Ходжалинский геноцид

Официальный Баку призывает международное сообщество осудить преступления и геноцид, совершенные Арменией против мирного азербайджанского населения города Ходжалы.
«В 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида Азербайджан призывает международное сообщество осудить и признать акт геноцида и преступления, совершенные Арменией против гражданского азербайджанского населения города Ходжалы, включая детей, женщин и стариков», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в адрес международных организаций в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В заявлении МИД подчеркивается необходимость вынесения правовой оценки Ходжалинскому геноциду.
«Азербайджан уверен, что предпринимаемые на национальном уровне, а также в рамках существующего международного права мероприятия, положат конец безнаказанности и послужат привлечению к справедливому суду всех ответственных за тяжкие преступления, совершенные на фоне агрессии Армении против Азербайджана», - говорится в документе.
МИД Азербайджана отмечает причастность к этому преступлению и президента Армении Сержа Саргсяна.
«Не постеснявшись признать свою вину, тогдашний министр обороны, а ныне президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу сказал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армянский народ не способен поднять руку на мирное население. Мы сломали этот стереотип», - отмечается в заявлении.
МИД Азербайджана подчеркнул, что законодательными органами более 15 стран, а также Организацией Исламского сотрудничества были приняты многочисленные резолюции и решения с резким осуждением массового уничтожение мирного населения Ходжалы и признанием Ходжалинской трагедии геноцидом и преступным актом против человечества.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Р.Бабаев
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