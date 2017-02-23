Президент Алиев принял министра энергетики Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, сообщает сайт главы государства.

Б.Албайрак находится с визитом в Азербайджане с целью участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

А.Азизов