Работающие японки выбирают вина из Чили, обеспечив им 1-е место в структуре импорта вин

Потребление вина в Японии обновляет рекорды каждый год с 2012 года, и чилийские виноделы больше всего выигрывают от новых тенденций, поскольку им удалось завоевать любовь японок в возрасте от 40 до 60 лет. Популярность чилийских вин оказалась настолько высока, что традиционному японскому саке приходится потесниться.

С 2015 года Чили является крупнейшим поставщиком вин в Японию по объему продаж, обогнав Францию. В январе-ноябре 2016 года в Японию было ввезено 74,5 млн литров вина из Чили по сравнению с 57,7 млн литров французских вин, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства Японии.

По оценкам Wine Intelligence, Япония является самым привлекательным рынком для производителей вин. Говоря об азиатских трендах спроса на алкоголь, аналитики чаще вспоминают о Китае, однако в Японии выше как доходы, так и потребление вина на душу населения.

Как пишет агентство Bloomberg, рост потребления вина в Японии, особенно недорогих чилийских сортов связан с увеличением числа работающих женщин.

"Женщины пьют больше, поскольку увеличивается их присутствие на рынке труда, растут их располагаемые доходы - эта тенденция работает в пользу потребления вина", - говорит аналитик NLI Research Institute Наоко Куга, изучающая изменения потребительского спроса в зависимости от образа жизни.

Чилийские виноделы совместно с японскими супермаркетами проводили кампании по стимулированию спроса. Например, крупнейший оператор супермаркетов Японии Aeon Co. в 2014 году нанял судью винных конкурсов Юми Куними для организации дегустации в магазинах.

"Некоторые покупатели говорили, что никогда раньше не пробовали вина и полюбили его благодаря нашим дегустациям", - рассказывает Ю.Куними.

По ее словам, в Японии ежегодно проходят собрания сомелье-женщин, специалистов по закупкам вин и консультантов по вопросам потребления, которые отбирают продукцию, ориентируясь на женскую аудиторию и с учетом традиций японской кухни. Чаще всего такие списки попадают недорогие вина, цена которых не превышает 2 тыс. иен ($18) за бутылку.

По данным Euromonitor International, саке по-прежнему лидирует среди вин и винных напитков в Японии по объемам потребления (60,6%), но его продажи не увеличивались с 2011 года, тогда как продажи тихого виноградного вина росли в среднем на 4,5% в год. Красные вина сейчас составляют около 19,7% продаж, белые вина - 10,4%, розовые - 3,4%, игристые - 3,9%.

При этом в пересчете на душу население потребление виноградного вина в Японии с 2006 года подскочило на 50% - до 2,4 литра в год, отмечает Euromonitor. В США этот показатель равен 8,6 литра, в Португалии - 40,2 литра.

"Потребление вина в Японии по-прежнему не превышает четырех бутылок на человека в год. У нас огромный потенциал роста", - отметил председатель Японской ассоциации производителей вина Киёси Ёкояма. Он руководит Mercian - дочерней компанией Kirin Holdings Co., которая специализируется на производстве вин.

Mercian рассчитывает на рост продаж на 3% в текущем году до 7,22 млн 9-литровых кейсов, в том числе продажи импортного вина, как ожидается, увеличатся на 10%.