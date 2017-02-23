Президент Грузии в марте в Азербайджане выступит с докладом о будущем международных отношений

Президент Грузии Гиорги Марквелашвили совершит в марте 2017 года визит в Баку, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.
«Ожидается выступление Гиорги Маргвелашвили на заседании «Будущее международных отношений» с участием президентов в рамках V Глобального Бакинского форума, который состоится 16-17 марта», - говорится в сообщении Госкомитета.
На заседании запланированы также выступления действующих президентов Латвии, Македонии, Албании, Черногории и т.д.
Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.
В форуме примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черногории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов.
Форум проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Организатор мероприятия – Международный центр Низами Гянджеви.
Р.Бабаев
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