ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Украине - Курц

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, увеличить часы патрулирования линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.
"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ ", - сказал С.Курц на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. С.Курц призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.
Кроме того, он заявил, что "ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе".
Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период. "Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе", - сказал действующий председатель ОБСЕ.
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