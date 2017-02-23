ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Украине - Курц

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, увеличить часы патрулирования линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ ", - сказал С.Курц на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. С.Курц призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Кроме того, он заявил, что "ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе".

Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период. "Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе", - сказал действующий председатель ОБСЕ.