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СНГ 23.02.2017 10:51

ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Украине - Курц

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, увеличить часы патрулирования линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ ", - сказал С.Курц на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. С.Курц призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Кроме того, он заявил, что "ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе".

Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период. "Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе", - сказал действующий председатель ОБСЕ.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, СММ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]