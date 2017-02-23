К 2020 году в Белоруссии будет создана компактная, мобильная армия, способная противостоять новым угрозам, включая гибридные - министр обороны

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что в республике к 2020 году будет создана компактная и мобильная армия, способная противостоять новым вызовам и угрозам.
"Главной целью до 2020 года мы определили создание компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным", - сказал А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".
"Итогом мы видим повышение боевой мощи Вооруженных Сил за счет увеличения боевого компонента при одновременном избавлении от невостребованных структур, избирательного перевооружения на новые комплексы вооружения и военной техники, где приоритет будет отдан системам управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, а также силам специальных операций", - отметил министр.
Касаясь вопроса оптимизации белорусской армии, А.Равков подчеркнул, что это процесс постоянной адаптации к современным условиям, а не просто сокращение, как это часто воспринимается.
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