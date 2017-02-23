Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

СНГ 23.02.2017 11:13

К 2020 году в Белоруссии будет создана компактная, мобильная армия, способная противостоять новым угрозам, включая гибридные - министр обороны

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что в республике к 2020 году будет создана компактная и мобильная армия, способная противостоять новым вызовам и угрозам.

"Главной целью до 2020 года мы определили создание компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным", - сказал А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

"Итогом мы видим повышение боевой мощи Вооруженных Сил за счет увеличения боевого компонента при одновременном избавлении от невостребованных структур, избирательного перевооружения на новые комплексы вооружения и военной техники, где приоритет будет отдан системам управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, а также силам специальных операций", - отметил министр.

Касаясь вопроса оптимизации белорусской армии, А.Равков подчеркнул, что это процесс постоянной адаптации к современным условиям, а не просто сокращение, как это часто воспринимается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМИЯ, МОБИЛЬНОСТЬ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Белоруссия не готовится к войне, но «порох надо держать сухим» - Лукашенко Белоруссия делает ставку на создание мобильной армии, заявляет Лукашенко Москва и Минск осенью 2013 г. проведут на территории Белоруссии совместные военные маневры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]