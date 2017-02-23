В США состоялся премьерный показ документального фильма о Ходжалинском геноциде

Премьерный показ снятого американскими кинематографистами документального фильма о Ходжалинском геноциде состоялся в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

«Премьера картины «Бегство от тьмы» состоялась в Музее толерантности Симона Визенталя», - отмечается в сообщении.

На демонстрации фильма присутствовали представители высших выборных органов штата Калифорния, мэры различных городов и члены городских советов, ведущие сотрудники представительства Министерства внутренней безопасности США в Лос-Анджелесе, представители Госдепартамента, зарубежные дипломаты, авторитетные религиозные деятели.

Перед собравшимися выступил, в том числе автор фильма, председатель лос-анджелесской организации «J-Connect» Джош Каплан.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев