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Внешняя политика 23.02.2017 11:02

В США состоялся премьерный показ документального фильма о Ходжалинском геноциде

Премьерный показ снятого американскими кинематографистами документального фильма о Ходжалинском геноциде состоялся в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

«Премьера картины «Бегство от тьмы» состоялась в Музее толерантности Симона Визенталя», - отмечается в сообщении.

На демонстрации фильма присутствовали представители высших выборных органов штата Калифорния, мэры различных городов и члены городских советов, ведущие сотрудники представительства Министерства внутренней безопасности США в Лос-Анджелесе, представители Госдепартамента, зарубежные дипломаты, авторитетные религиозные деятели.

Перед собравшимися выступил, в том числе автор фильма, председатель лос-анджелесской организации «J-Connect» Джош Каплан.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев

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Тэги: США, ХОДЖАЛЫ, ФИЛЬМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]