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Бизнес и законодательство 23.02.2017 11:09

Баку и Рим подпишут в четверг соглашение в сфере оборонпрома – глава Минэкономразвития Италии

Итальянская компания «Finmeccanica» подпишет в четверг с азербайджанской стороной соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, заявил министр экономического развития Италии Карло Календа.

«Сегодня состоится подписание соглашения между Азербайджаном и итальянской компанией «Finmeccanica» в сфере оборонной промышленности», - заявил К.Календа журналистам в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Министр отметил, что четыре крупные итальянские компании, в число которых входит «Finmeccanica» заинтересованы в инвестициях в экономику Азербайджана и с этой целью находятся с визитом в Баку.

По его словам, кроме Finmeccanica, которая является крупнейшей компанией Италии в сфере оборонной промышленности, это металлургическая компания «Danieli», самая крупная итальянская компания в сфере ореховодства «Ferrero» и телекоммуникационная компания «Telecom Italia Sparkle».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ОБОРОНПРОМ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]