Баку и Рим подпишут в четверг соглашение в сфере оборонпрома – глава Минэкономразвития Италии

Итальянская компания «Finmeccanica» подпишет в четверг с азербайджанской стороной соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, заявил министр экономического развития Италии Карло Календа.

«Сегодня состоится подписание соглашения между Азербайджаном и итальянской компанией «Finmeccanica» в сфере оборонной промышленности», - заявил К.Календа журналистам в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Министр отметил, что четыре крупные итальянские компании, в число которых входит «Finmeccanica» заинтересованы в инвестициях в экономику Азербайджана и с этой целью находятся с визитом в Баку.

По его словам, кроме Finmeccanica, которая является крупнейшей компанией Италии в сфере оборонной промышленности, это металлургическая компания «Danieli», самая крупная итальянская компания в сфере ореховодства «Ferrero» и телекоммуникационная компания «Telecom Italia Sparkle».

Ф.Исазаде