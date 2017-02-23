Бурная реакция некоторых экспертов на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" - не более чем попытка сколотить политический капитал, считает министр обороны Беларуси Андрей Равков.

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками - не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", - заявил А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, сфера военного и военно-технического сотрудничества Белоруссии и России была и остается одним из локомотивов развития двусторонних связей, а военное сотрудничество демонстрирует уровень взаимодействия, который должен быть между братскими народами.

Глава военного ведомства заявил, что учения "Запад-2017" не несут угрозы ни суверенитету Белоруссии, ни безопасности стран Запада.

"Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение "Запад-2017" не несет по определению. Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, - все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами. Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", - отметил А.Равков.

Он напомнил, что совместные учения согласно решению президентов двух стран проводятся раз в два года поочередно на территориях Белоруссии и России.

"Россия - наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры - одна из форм подготовки объединенной группировки", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.

Министр отметил, что при проведении учений "Запад-2017" Белоруссия полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию для общественности.

Говоря о передислокации военных частей из глубины России к белорусско-российской границе, А.Равков подчеркнул, что это внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности, а значит, и Союзного государства.