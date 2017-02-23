Бурная реакция некоторых экспертов на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" - не более чем попытка сколотить политический капитал, считает министр обороны Беларуси Андрей Равков.
"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками - не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", - заявил А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".
По его словам, сфера военного и военно-технического сотрудничества Белоруссии и России была и остается одним из локомотивов развития двусторонних связей, а военное сотрудничество демонстрирует уровень взаимодействия, который должен быть между братскими народами.
Глава военного ведомства заявил, что учения "Запад-2017" не несут угрозы ни суверенитету Белоруссии, ни безопасности стран Запада.
"Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение "Запад-2017" не несет по определению. Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, - все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами. Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", - отметил А.Равков.
Он напомнил, что совместные учения согласно решению президентов двух стран проводятся раз в два года поочередно на территориях Белоруссии и России.
"Россия - наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры - одна из форм подготовки объединенной группировки", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.
Министр отметил, что при проведении учений "Запад-2017" Белоруссия полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию для общественности.
Говоря о передислокации военных частей из глубины России к белорусско-российской границе, А.Равков подчеркнул, что это внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности, а значит, и Союзного государства.
Президент Азербайджана провел встречу с министром экономического развития Италии
Алиев провел встречу с Шефчовичем
Конституционный референдум станет началом более стабильного периода в Турции – президент Азербайджана
Azerkosmos закупит у BestComp компьютеры и оборудование на 50 тыс. манатов
ЕК готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа - Шефчович
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе снизился до 1,75 AZN/$1
Россияне составили 33% туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году
Азербайджан презентовал национальную навигационную систему AZNav
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»