Иракские военные штурмуют удерживаемый террористами аэропорт Мосула

Иракские войска и элитные подразделения полиции проводят в четверг штурм удерживаемого террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) аэропорта города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, правительственные силы стремятся вытеснить террористов с близлежащей военной базы Аль-Газлани.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта давно уничтожена террористами. Тем не менее, он считается стратегически важным объектом в западной части Мосула.