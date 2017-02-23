Баку и Анкара намерены реализовать совместные проекты в сфере производства и переработки продукции АПК – глава Минсельхоза Азербайджана

Азербайджан предложил турецким предпринимателям инвестировать в производство ветеринарных препаратов, сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на азербайджано-турецком сельскохозяйственном бизнес-форуме в Баку в четверг.
"Азербайджан приглашает турецких предпринимателей инвестировать в сельскохозяйственные проекты в стране, в частности свободна сфера производства ветеринарных препаратов", - сказал Г.Асадов.
По его словам, Азербайджан готов оказать необходимую поддержку бизнесменам, как при выдаче земель, так и в других вопросах.
"Мы намерены перестроить азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере АПК, перейти от экспортно-импортных отношений к реализации совместных проектов по производству и переработке сельхозпродукции", - сказал Г.Асадов.
А.Ахундов
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