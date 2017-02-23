Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

АПК 23.02.2017 11:59

Баку и Анкара намерены реализовать совместные проекты в сфере производства и переработки продукции АПК – глава Минсельхоза Азербайджана

Азербайджан предложил турецким предпринимателям инвестировать в производство ветеринарных препаратов, сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на азербайджано-турецком сельскохозяйственном бизнес-форуме в Баку в четверг.

"Азербайджан приглашает турецких предпринимателей инвестировать в сельскохозяйственные проекты в стране, в частности свободна сфера производства ветеринарных препаратов", - сказал Г.Асадов.

По его словам, Азербайджан готов оказать необходимую поддержку бизнесменам, как при выдаче земель, так и в других вопросах.

"Мы намерены перестроить азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере АПК, перейти от экспортно-импортных отношений к реализации совместных проектов по производству и переработке сельхозпродукции", - сказал Г.Асадов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АПК, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с Турцией в вопросах субсидирования сферы АПК Заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция состоится в 2017 году в Баку Более 20 граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции, 5 - погибли Инвестиции азербайджанских компаний в Турцию оцениваются в $9 млрд, в Грузию - $3,4 млрд – глава Минэкономики Президент Азербайджана и премьер Турции провели встречу «на полях» конференции в Мюнхене Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана планируют весной оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]