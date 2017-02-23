В передислокации войск НАТО пока нет прямой угрозы, но это вынуждает Минск принимать превентивные меры - министр обороны Белоруссии

Глава военного ведомства Белоруссии Андрей Равков пока не видит военной угрозы в передислокации войск НАТО к границам страны, но заявляет, что это существенно повышает уровень рисков и вызовов в регионе в среднесрочной перспективе.
"Прямой угрозы военной безопасности нашей стране этот факт на данном этапе не несет. Вместе с тем дальнейшая милитаризация региона в совокупности с попытками различных политических сил решить свои проблемы за счет эксплуатации темы якобы защиты от "угрозы с Востока или Запада", а также увеличение оборонных бюджетов и наращивание боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств могут существенно повысить уровень рисков и вызовов в среднесрочной перспективе", - заявил А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".
По словам министра, в данной связи Белоруссия вынуждена принимать ряд превентивных мер, касающихся, в частности, развития вооружения и военной техники.
Касаясь планов по перевооружению белорусской армии на 2017 год, А.Равков рассказал, что прорабатывается вопрос закупки самолетов Су-30СМ, спланировано приобретение 120-миллиметровых минометов "Нона-М1", беспилотных авиационных комплексов различного назначения.
"Кроме того, будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, начинается модернизация БТР-70МБ1, а также продолжена дальнейшая модернизация танка Т-72БМ1", - сообщил министр.
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