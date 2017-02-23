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СНГ 23.02.2017 12:07

В передислокации войск НАТО пока нет прямой угрозы, но это вынуждает Минск принимать превентивные меры - министр обороны Белоруссии

Глава военного ведомства Белоруссии Андрей Равков пока не видит военной угрозы в передислокации войск НАТО к границам страны, но заявляет, что это существенно повышает уровень рисков и вызовов в регионе в среднесрочной перспективе.

"Прямой угрозы военной безопасности нашей стране этот факт на данном этапе не несет. Вместе с тем дальнейшая милитаризация региона в совокупности с попытками различных политических сил решить свои проблемы за счет эксплуатации темы якобы защиты от "угрозы с Востока или Запада", а также увеличение оборонных бюджетов и наращивание боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств могут существенно повысить уровень рисков и вызовов в среднесрочной перспективе", - заявил А.Равков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

По словам министра, в данной связи Белоруссия вынуждена принимать ряд превентивных мер, касающихся, в частности, развития вооружения и военной техники.

Касаясь планов по перевооружению белорусской армии на 2017 год, А.Равков рассказал, что прорабатывается вопрос закупки самолетов Су-30СМ, спланировано приобретение 120-миллиметровых минометов "Нона-М1", беспилотных авиационных комплексов различного назначения.

"Кроме того, будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, начинается модернизация БТР-70МБ1, а также продолжена дальнейшая модернизация танка Т-72БМ1", - сообщил министр.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАТО, АРМИЯ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]