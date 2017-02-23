Алиев провел встречу с Шефчовичем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с вице-президентом Европейской комиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, сообщает сайт главы государства.

М.Шефчович находится с визитом в Азербайджане с целью участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Ф.Исазаде