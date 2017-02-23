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СНГ 23.02.2017 12:22

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана устроили акцию протеста в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с ситуацией в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге, где утром в четверг несколько мигрантов забаррикадировались в комнате, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

"По предварительным данным в комнате забаррикадировались девять человек. Причина, по которой они это сделали, по предварительным данным, это то что в 10 утра их должны были депортировать с территории РФ. Соответственно они были с этим не согласны", - сказала М.Канатова, ответив, что мигранты устроили акцию протеста около 6:00.

Она добавила, что в настоящее время на место выехали зампрокурора Октябрьского района, кроме того, на месте работает заместитель прокурора Екатеринбурга. Они проведут прием граждан.

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерия Горелых, семь мигрантов в четверг попросили не депортировать их, потому что они хотят продолжить жить и работать в России. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

"Отмечу, что все лица, закрывшиеся в комнате, ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за мошенничество, за имущественные преступления, а один и вовсе за особо тяжкое преступление со смертельным исходом", - добавил В.Горелых.

Он отметил, что на территорию центра прибыли представители руководства УМВД по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и коллеги из Росгвардии.

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Тэги: РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, МИГРАНТЫ, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]