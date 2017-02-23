Премьер Литвы намерен обсудить с Меркель синхронизацию электросетей стран Балтии с ЕС и безопасность АЭС в Белоруссии

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине намерен обсудить синхронизацию электросетей Балтийских стран с Западной Европой, а также безопасность Белорусской атомной станции (БАЭС) в Островце.
Как заявил агентству BNS литовский премьер, Германия может повысить важность проблемы БАЭС в повестке работы Евросоюза. Он также считает, что Берлин может повлиять на Польшу с тем, чтобы она способствовала стремлению Балтийских стран отключиться от российского кольца линий электропередачи.
"Германия сейчас является одним из лидеров в европейском сообществе, особенно после Brexit центр лидерства сконцентрируется здесь. Это не проблема одних лишь Литвы и Белоруссии. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Белоруссией через призму Островца, а это было бы совсем иной точкой опоры", - сказал он.
По его словам, эту проблему следует вынести на региональный уровень, чтобы она не оставалось проблемой одной лишь Литвы. С.Сквярнялис утверждает, что в этом контексте очень важная и синхронизация ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.
"До тех пор, пока мы находимся в сети синхронизации Востока или России, эта электроэнергия будет поступать к нам через кого угодно, и откуда угодно. Если мы хотим говорить о реальном бойкоте электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, мы должны решить вопрос синхронизации. Тогда мы сможем контролировать и наблюдать, откуда на рынок Балтийских стран или Европы попадает электроэнергия", - добавил премьер.
Он признал, что для реализации синхронизации с Западом нужны и политические решения польской стороны.
"Германия могла бы поддержать этот проект. Польша в качестве аргумента предоставляет информацию об обновлении инфраструктуры на немецкой стороне. Я считаю, что этот проект, который получил помощь Еврокомиссии, должен быть реализован. Непринятие решение по синхронизации тормозит проект. Сейчас мы говорим о 2025 годе. Если рассматривать альтернативу через Таллин или Хельсинки, то это еще пять лет", - сказал С.Сквярнялис.
Он также намерен выразить озабоченность по поводу планов расширения газопровода Nord Stream, соединяющего по Балтийскому морю Германию и Россию, который, по мнению критиков, нанесет вред Украине как стране транзита и повысит зависимость Европы от российского газа.
"Этот вопрос будет поднят в том ключе, что проект является избыточным и не выгодным для ЕС. Говоря о солидарности, мы должны следовать не только за экономическими интересами одной страны, но не забывать и о всем сообществе, что часто энергетические вопросы используются для продвижения геополитических интересов", - сказал С.Сквярнялис.
Ожидается, что в четверг лидеры ФРГ и Литвы обсудят вопросы безопасности, миграции, повестку работы ЕС. Это четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре.
В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить Россию, а также будущее Евросоюза, где усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.
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