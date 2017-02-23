Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

Дальнее зарубежье 23.02.2017 12:31

Премьер Литвы намерен обсудить с Меркель синхронизацию электросетей стран Балтии с ЕС и безопасность АЭС в Белоруссии

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине намерен обсудить синхронизацию электросетей Балтийских стран с Западной Европой, а также безопасность Белорусской атомной станции (БАЭС) в Островце.

Как заявил агентству BNS литовский премьер, Германия может повысить важность проблемы БАЭС в повестке работы Евросоюза. Он также считает, что Берлин может повлиять на Польшу с тем, чтобы она способствовала стремлению Балтийских стран отключиться от российского кольца линий электропередачи.

"Германия сейчас является одним из лидеров в европейском сообществе, особенно после Brexit центр лидерства сконцентрируется здесь. Это не проблема одних лишь Литвы и Белоруссии. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Белоруссией через призму Островца, а это было бы совсем иной точкой опоры", - сказал он.

По его словам, эту проблему следует вынести на региональный уровень, чтобы она не оставалось проблемой одной лишь Литвы. С.Сквярнялис утверждает, что в этом контексте очень важная и синхронизация ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.

"До тех пор, пока мы находимся в сети синхронизации Востока или России, эта электроэнергия будет поступать к нам через кого угодно, и откуда угодно. Если мы хотим говорить о реальном бойкоте электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, мы должны решить вопрос синхронизации. Тогда мы сможем контролировать и наблюдать, откуда на рынок Балтийских стран или Европы попадает электроэнергия", - добавил премьер.

Он признал, что для реализации синхронизации с Западом нужны и политические решения польской стороны.

"Германия могла бы поддержать этот проект. Польша в качестве аргумента предоставляет информацию об обновлении инфраструктуры на немецкой стороне. Я считаю, что этот проект, который получил помощь Еврокомиссии, должен быть реализован. Непринятие решение по синхронизации тормозит проект. Сейчас мы говорим о 2025 годе. Если рассматривать альтернативу через Таллин или Хельсинки, то это еще пять лет", - сказал С.Сквярнялис.

Он также намерен выразить озабоченность по поводу планов расширения газопровода Nord Stream, соединяющего по Балтийскому морю Германию и Россию, который, по мнению критиков, нанесет вред Украине как стране транзита и повысит зависимость Европы от российского газа.

"Этот вопрос будет поднят в том ключе, что проект является избыточным и не выгодным для ЕС. Говоря о солидарности, мы должны следовать не только за экономическими интересами одной страны, но не забывать и о всем сообществе, что часто энергетические вопросы используются для продвижения геополитических интересов", - сказал С.Сквярнялис.

Ожидается, что в четверг лидеры ФРГ и Литвы обсудят вопросы безопасности, миграции, повестку работы ЕС. Это четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре.

В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить Россию, а также будущее Евросоюза, где усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, ЭНЕРГЕТИКА, ГЕРМАНИЯ


Похожие новости


Создание международного штаба НАТО в Литве повысит безопасность - премьер Буткявичюс Президент Литвы поручила правительству оценить убытки от санкций РФ Президент Литвы просит парламент рассмотреть кандидатуру Буткявичюса на пост премьера Литовский премьер решил не бороться за пост президента Украина не собирается подписывать соглашение с ЕС, полагает литовский премьер Договор об ассоциации будет надолго отложен, если Украина затянет с выполнением условий ЕС - премьер Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]