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Регион 23.02.2017 13:03

Представители Еревана и Тбилиси, как ожидается, обсудят альтернативный вариант автосообщения между Арменией и РФ

Армянская правительственная делегация обсудит с руководством Грузии вопрос альтернативной автодороги, связывающей Армению с Россией, сообщают в Ереване.

"Есть положительные ожидания от предстоящего визита. Естественно, обсудим альтернативный автодороге Верхний Ларс вариант", - заявил журналистам в четверг министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

По его словам, вопрос "достаточно щепетильный", и находится в плоскости российско-грузинских отношений.

"Армения лишь может оказать содействие (в поиске решения - ИФ)", - отметил министр.

Единственная автодорога из Армении в РФ пролегает через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс", который особенно в зимние периоды создает сложности для грузоперевозчиков. Ранее сообщалось о возможности задействования автодорог через Абхазию и Южную Осетию.

В четверг возглавляемая премьером Армении Кареном Карапетяном делегация отправится с официальным визитом в Тбилиси.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВТОСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]