Представители Еревана и Тбилиси, как ожидается, обсудят альтернативный вариант автосообщения между Арменией и РФ

Армянская правительственная делегация обсудит с руководством Грузии вопрос альтернативной автодороги, связывающей Армению с Россией, сообщают в Ереване.

"Есть положительные ожидания от предстоящего визита. Естественно, обсудим альтернативный автодороге Верхний Ларс вариант", - заявил журналистам в четверг министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

По его словам, вопрос "достаточно щепетильный", и находится в плоскости российско-грузинских отношений.

"Армения лишь может оказать содействие (в поиске решения - ИФ)", - отметил министр.

Единственная автодорога из Армении в РФ пролегает через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс", который особенно в зимние периоды создает сложности для грузоперевозчиков. Ранее сообщалось о возможности задействования автодорог через Абхазию и Южную Осетию.

В четверг возглавляемая премьером Армении Кареном Карапетяном делегация отправится с официальным визитом в Тбилиси.