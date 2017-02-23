Представители Еревана и Тбилиси, как ожидается, обсудят альтернативный вариант автосообщения между Арменией и РФ

Армянская правительственная делегация обсудит с руководством Грузии вопрос альтернативной автодороги, связывающей Армению с Россией, сообщают в Ереване.
"Есть положительные ожидания от предстоящего визита. Естественно, обсудим альтернативный автодороге Верхний Ларс вариант", - заявил журналистам в четверг министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.
По его словам, вопрос "достаточно щепетильный", и находится в плоскости российско-грузинских отношений.
"Армения лишь может оказать содействие (в поиске решения - ИФ)", - отметил министр.
Единственная автодорога из Армении в РФ пролегает через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс", который особенно в зимние периоды создает сложности для грузоперевозчиков. Ранее сообщалось о возможности задействования автодорог через Абхазию и Южную Осетию.
В четверг возглавляемая премьером Армении Кареном Карапетяном делегация отправится с официальным визитом в Тбилиси.
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