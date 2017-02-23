Россияне составили 33% туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году

Азербайджан в 2016 году посетили около 2,25 млн туристов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В прошлом году Азербайджан посетили 2 млн 248,8 тыс. туристов, что на 12,1% больше по сравнению с показателем 2015 года», - сказано в сообщении.
Большинство туристов в Азербайджан составили граждане соседних государств. В частности, россияне составили 33,1% от общего числа туристов, граждане Грузии – 22,5%, Турции – 14%, Ирана – 11,1%. Остальные 19,3% составили туристы, прибывшие из других стран.
По сравнению с 2015 годом в минувшем году наблюдался ощутимый рост турпотока из ряда государств.
«Так, в 30 раз увеличилось число граждан Ирака, посетивших Азербайджан, в 22 раза – граждан ОАЭ. В 10,2 раз возросло количество туристов из Саудовской Аравии, в 5,5 раз – из Катара, на 66,2% - из Ирана, на 51,8% - из Египта, на 44,5% - из Китая», - сказано в сообщении.
По данным статистики, в 2016 году число туристов из стран-членов Европейского Союза сократилось на 16,6% - до 91,1 тыс. человек. Число туристов из стран СНГ, наоборот, в прошлом году увеличилось на 8,1% - до 868 тыс. человек.
Р.Бабаев
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