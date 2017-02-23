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Туризм 23.02.2017 12:43

Россияне составили 33% туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году

Азербайджан в 2016 году посетили около 2,25 млн туристов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В прошлом году Азербайджан посетили 2 млн 248,8 тыс. туристов, что на 12,1% больше по сравнению с показателем 2015 года», - сказано в сообщении.

Большинство туристов в Азербайджан составили граждане соседних государств. В частности, россияне составили 33,1% от общего числа туристов, граждане Грузии – 22,5%, Турции – 14%, Ирана – 11,1%. Остальные 19,3% составили туристы, прибывшие из других стран.

По сравнению с 2015 годом в минувшем году наблюдался ощутимый рост турпотока из ряда государств.

«Так, в 30 раз увеличилось число граждан Ирака, посетивших Азербайджан, в 22 раза – граждан ОАЭ. В 10,2 раз возросло количество туристов из Саудовской Аравии, в 5,5 раз – из Катара, на 66,2% - из Ирана, на 51,8% - из Египта, на 44,5% - из Китая», - сказано в сообщении.

По данным статистики, в 2016 году число туристов из стран-членов Европейского Союза сократилось на 16,6% - до 91,1 тыс. человек. Число туристов из стран СНГ, наоборот, в прошлом году увеличилось на 8,1% - до 868 тыс. человек.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА, РОССИЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]