Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты - МИД Армении

Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам лишь через воздушные гавани, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"Армению из России могут посещать по внутренним паспортам граждане России только через аэропорт "Звартноц" в Ереване и аэропорт "Ширак" в Гюмри", - сказал "Интерфаксу" Т.Балаян.
24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
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