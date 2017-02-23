Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты - МИД Армении

Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам лишь через воздушные гавани, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Армению из России могут посещать по внутренним паспортам граждане России только через аэропорт "Звартноц" в Ереване и аэропорт "Ширак" в Гюмри", - сказал "Интерфаксу" Т.Балаян.

24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.