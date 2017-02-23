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СНГ 23.02.2017 13:30

Путин поручает принять меры по развитию казначейского сопровождения бюджетных расходов

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на развитие казначейского сопровождения бюджетных расходов, по итогам совещания с членами правительства от 1 февраля этого года, сообщает сайт Кремля.

К 15 апреля правительству поручено разработать совместно с администрацией президента РФ, Счетной палатой, Росфинмониторингом и утвердить план мероприятий ("дорожную карту"), обеспечивающих поэтапный переход к казначейскому сопровождению бюджетных средств. О ходе реализации этой "дорожной карты" поручено доложить до 15 октября 2017 года и далее - один раз в полгода.

При разработке "дорожной карты" поручено предусмотреть "особенности осуществления контроля за расчетами по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением государственных контрактов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению), с учетом необходимости установления полного контроля за расчетами по контрактам на всех уровнях кооперации", говорится в сообщении.

Кроме того, должно быть предусмотрено "осуществление начиная с 2018 года полного контроля за расчетами по государственным контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым во исполнение таких государственных контрактов (за исключением государственных контрактов по государственному оборонному заказу, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению)".

Нужно также предусмотреть "поэтапное установление контроля за расчетами по иным государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" и "формирование перечня иных случаев, в которых осуществляется казначейское сопровождение".

К 1 июля этого года правительству поручено обеспечить осуществление полного контроля за расчетами по госконтрактам, заключаемым в целях реализации гособоронзаказа (за исключением госконтрактов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ банковскому сопровождению), и по контрактам, заключаемым во исполнение таких госконтрактов, в том числе за окончательными расчетами.

В.Путин поручил также в связи с вступлением в силу положений федерального закона от 3 июля 2016 г. № 304-Ф3 "О внесении изменений в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" обеспечить внесение в законодательство изменений, исключающих дублирование обязательных платежей застройщиков.

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Тэги: РОССИЯ, РАСХОДЫ, КАЗНАЧЕЙСТВО, ПОРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]