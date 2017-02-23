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Транспорт и связь 23.02.2017 13:08

ЕК готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа - Шефчович

Европейская комиссия (ЕК) готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа, заявил в четверг вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» III-го заседания Консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) принял в Баку М.Шефчовича, сообщает сайт главы государства.

«Затронув возможности использования нового транспортного коридора Азия-Европа, М.Шевчович отметил важность привлечения европейских компаний в этот проект и поддержку ЕК в его реализации», - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы расширения использования в Азербайджане источников альтернативной энергии. Было подчеркнута возможность использования Баку европейского опыта в этой сфере.

Кроме того, И.Алиев и М.Шефчович обменялись мнениями по ходу реализации ЮГК, обсудили вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере, в частности, в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ШЕФЧОВИЧ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]