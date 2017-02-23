ЕК готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа - Шефчович

Европейская комиссия (ЕК) готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа, заявил в четверг вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» III-го заседания Консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) принял в Баку М.Шефчовича, сообщает сайт главы государства.
«Затронув возможности использования нового транспортного коридора Азия-Европа, М.Шевчович отметил важность привлечения европейских компаний в этот проект и поддержку ЕК в его реализации», - говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили вопросы расширения использования в Азербайджане источников альтернативной энергии. Было подчеркнута возможность использования Баку европейского опыта в этой сфере.
Кроме того, И.Алиев и М.Шефчович обменялись мнениями по ходу реализации ЮГК, обсудили вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере, в частности, в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Ф.Исазаде
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