Азербайджан не получал от Россельхознадзора уведомлений о задержании на границе с РФ партий табака и зеленого чая – глава Фитосанитарной службы

Азербайджанская сторона не получала официальных уведомлений от Россельхознадзора по поводу задержания на границе с Россией сельскохозяйственной продукции, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава Государственной фитосанитарной службы Джамал Гулиев.

"Никаких уведомлений об этом от российской стороны мы не получали", - сказал Дж.Гулиев.

По его словам, по правилам, если на границе обнаружена партия сельхозпродукции, зараженной каким-либо заболеванием, она возвращается в ту страну, откуда она прибыла. "Россия не посылала обратно ни табак, ни чай", - сказал Дж.Гулиев.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор за последнюю неделю сообщил, что предотвратил ввоз из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, а также 18,9 тонны зеленого чая, зараженного горчаком ползучим.

А.Ахундов