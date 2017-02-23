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АПК 23.02.2017 14:47

Азербайджан не получал от Россельхознадзора уведомлений о задержании на границе с РФ партий табака и зеленого чая – глава Фитосанитарной службы

Азербайджанская сторона не получала официальных уведомлений от Россельхознадзора по поводу задержания на границе с Россией сельскохозяйственной продукции, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава Государственной фитосанитарной службы Джамал Гулиев.

"Никаких уведомлений об этом от российской стороны мы не получали", - сказал Дж.Гулиев.

По его словам, по правилам, если на границе обнаружена партия сельхозпродукции, зараженной каким-либо заболеванием, она возвращается в ту страну, откуда она прибыла. "Россия не посылала обратно ни табак, ни чай", - сказал Дж.Гулиев.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор за последнюю неделю сообщил, что предотвратил ввоз из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, а также 18,9 тонны зеленого чая, зараженного горчаком ползучим.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]