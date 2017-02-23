Азербайджан не получал от Россельхознадзора уведомлений о задержании на границе с РФ партий табака и зеленого чая – глава Фитосанитарной службы

Азербайджанская сторона не получала официальных уведомлений от Россельхознадзора по поводу задержания на границе с Россией сельскохозяйственной продукции, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава Государственной фитосанитарной службы Джамал Гулиев.
"Никаких уведомлений об этом от российской стороны мы не получали", - сказал Дж.Гулиев.
По его словам, по правилам, если на границе обнаружена партия сельхозпродукции, зараженной каким-либо заболеванием, она возвращается в ту страну, откуда она прибыла. "Россия не посылала обратно ни табак, ни чай", - сказал Дж.Гулиев.
Как сообщалось ранее, Россельхознадзор за последнюю неделю сообщил, что предотвратил ввоз из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, а также 18,9 тонны зеленого чая, зараженного горчаком ползучим.
А.Ахундов
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