Бельгийцев предупредили о надвигающемся урагане

Королевский метеорологический институт Бельгии распространил штормовое предупреждение для территории всей страны, которое начинает действовать во второй половине дня четверга.

Ожидается ураганный ветер, местами до 100 км в час. Ветер будет сопровождаться сильным дождем. Водителей предупреждают о необходимости осторожности и бдительности на дорогах.

Для значительной части территории страны объявлена высокая, "оранжевая", степень ураганной опасности с 14:00 (16:00 мск) до 23:00 местного времени. Особенно сильная буря ожидается в провинциях Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Антверпен, Льеж и по всему бельгийскому побережью Северного моря.

В Брюсселе ветер дал почувствовать себя уже с утра. В бельгийской столице закрыты для посещения и проезда парки и лесные пространства. Население предупреждают об опасности нахождения близ больших деревьев.