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Дальнее зарубежье 23.02.2017 15:05

Бельгийцев предупредили о надвигающемся урагане

Королевский метеорологический институт Бельгии распространил штормовое предупреждение для территории всей страны, которое начинает действовать во второй половине дня четверга.

Ожидается ураганный ветер, местами до 100 км в час. Ветер будет сопровождаться сильным дождем. Водителей предупреждают о необходимости осторожности и бдительности на дорогах.

Для значительной части территории страны объявлена высокая, "оранжевая", степень ураганной опасности с 14:00 (16:00 мск) до 23:00 местного времени. Особенно сильная буря ожидается в провинциях Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Антверпен, Льеж и по всему бельгийскому побережью Северного моря.

В Брюсселе ветер дал почувствовать себя уже с утра. В бельгийской столице закрыты для посещения и проезда парки и лесные пространства. Население предупреждают об опасности нахождения близ больших деревьев.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МЕТЕО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]