Президент Алиев и премьер Квирикашвили обсудили азербайджано-грузинские отношения

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили считает, что назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

По сообщению пресс-службы президент Ильхам Алиев и Г.Квирикашвили провели телефонный разговор.

"Премьер Грузии поздравил М.Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана и выразил уверенность, что это назначение внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений", - подчеркивает пресс-служба.

В ходе беседы И.Алиев и Г.Квирикашвили выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений в сфере экономики, политики, энергетики.

Кроме этого, президент Азербайджана и премьер Грузии обсудили последующие взаимные визиты и контакты.

Как сообщалось ранее, И.Алиев 21 февраля подписал распоряжение о назначении Первой Леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

После проведенного 26 сентября 2016 года референдума в Конституцию Азербайджана были внесены изменения. В частности, были введены должности первого вице-президента и вице-президентов.

До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.

А.Азизов