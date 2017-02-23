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СНГ 23.02.2017 15:30

Киев будет добиваться от западных партнеров усиления санкций против РФ за признание "документов" ОРДЛО - МИД Украины

Украинская сторона намерена провести переговоры с западными партнерами по поводу возможного усиления санкций против России в связи с признанием Москвой документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы будем работать с нашими главными партнерами для того, чтобы санкционные давление на Россию, как единственный инструмент политического давления, сохранялось и использовалось", - сказал А.Макеев журналистам в четверг в Киеве.

Он отметил, что МИД Украины со своей стороны немедленно отреагировал на этот указ президента РФ, заявив о нарушении Кремлем своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, как другие государства будут реагировать. Но тот факт, что действия Кремля были осуждены со стороны ЕС, США, Германии, ОБСЕ, Франции, наших основных внешнеполитических партнеров, свидетельствует о том, что их оценка действий Кремля полностью совпадает с нашей", - сказал дипломат.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]