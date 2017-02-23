Алиев и Шефчович отмечают важность участия европейских финансовых институтов в финансировании ЮГК

Европейским финансовым структурам необходимо оказывать финансовую поддержку проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК), заявил в четверг в Баку вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович.
«Проект ЮГК имеет стратегическую значимость для Европейского Союза. Насколько этот проект важен для Европы, мы все знаем. Финансовые структуры Европы должны уделять этому проекту внимание»,- заявил М.Шефчович в ходе выступления в III-ем заседании Консультативного совета по ЮГК.
Он выразил уверенность в своевременной реализации проекта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, также отметил важность участия европейских финансовых структур в реализации ЮГК.
«Это проект XXI века. Очень важно участие европейских финансовых структур в этом проекте», - отметил И.Алиев.
Как сообщалось ранее, на реализацию проекта ЮГК планируется выделение кредитов со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.
Ф.Исазаде
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