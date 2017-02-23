Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

Дальнее зарубежье 23.02.2017 15:35

Сирийские повстанцы объявили об освобождении Эль-Баба от террористов - СМИ

Участвовавшие в штурме Эль-Баба сирийские мятежники объявили, что очистили этот город от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы сообщаем, что Эль-Баб полностью освобожден. Теперь мы проводим разминирование жилых кварталов", - приводят СМИ слова представителя одной из группировок, взявших город.

Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Девять человек стали жертвами теракта в сирийском городе Джабле - СМИ Красному Кресту удалось доставить гуманитарную помощь в сирийский город Эр-Растан Сирийские правительственные войска ведут бои против ИГ на подступах к городу Хасака Боевики из ИГ пытаются захватить сирийский город на границе с Турцией - правозащитники Курдским ополченцам удалось вернуть контроль над почти всеми районами сирийского Кобани - СМИ ВВС международной коалиции обстреляли позиции ИГ в сирийском Кобани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]