Сирийские повстанцы объявили об освобождении Эль-Баба от террористов - СМИ

Участвовавшие в штурме Эль-Баба сирийские мятежники объявили, что очистили этот город от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают в четверг западные СМИ.
"Мы сообщаем, что Эль-Баб полностью освобожден. Теперь мы проводим разминирование жилых кварталов", - приводят СМИ слова представителя одной из группировок, взявших город.
Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.
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