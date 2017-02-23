AMADA планирует в 2017 году взять у азербайджанских спортсменов 435 допинг-тестов – глава Агентства

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) планирует в 2017 году провести 435 допинг-тестов среди азербайджанских спортсменов, заявила директор AMADA Шафаг Гусейнли.

«В 2017 году AMADA в Азербайджане планирует провести 435 допинг-тестов. Они будут проводиться как в соревновательный период, так и вне соревнований», - сказала Ш.Гусейнли в четверг на пресс-конференции.

По ее словам, тестирование спортсменов на предмет использования запрещенных к применению препаратов во время IV Игр Исламской солидарности AMADA будет проводить совместно с германской антидопинговой организацией, анализ проб будет проводиться в лаборатории в Кельне.

«Нашей основной задачей является не только проведение допинг контроля, но и, в первую очередь, обеспечение прозрачности и чистоты спорта и создание равных условий для всех спортсменов. И мы постараемся сделать все от себя зависящее, чтобы защитить спорт от негативного вмешательства», - отметила она.

На IV Играх Исламской солидарности допинг-тестирование от AMADA будут проводить 18 инспекторов, подчеркнула Ш.Гусейнли.

«В последние годы в мире наблюдается ужесточение борьбы с применением допинга в спорте, и мы должны быть очень активными в этом вопросе», - сказала она.

По ее словам, в настоящее время AMADA готовит список препаратов, запрещенных к применению.

«Этот список будет направлен в спортивные федерации Азербайджана. Мы также собираемся вести просветительскую работу среди спортсменов, тренеров и спортивных врачей», - подчеркнула Ш.Гусейнли.

Отвечая на вопросы журналистов, директор AMADA назвала наиболее подверженными применению допинга такие виды спорта, как тяжелая и легкая атлетика, борьбу, бокс и футбол.

Р.Бабаев