Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил уверенность в перспективе "Южного газового коридора" (ЮГК) для надежного снабжения газом потребителей в ЕС.
"К 2020 году мы будем получать газ, поставляемый в Европу через "Южный газовый коридор" - дальнейшую диверсификацию наших поставок энергоносителей", - заявил зампред Еврокомиссии в связи со своим участием в четверг в Баку в третьем заседании Консультативного совета по ЮГК на министерском уровне.
Он отметил, что строительство Энергетического союза не является самоцелью. По его словам, "это огромная программа модернизации для Европы", пользу от которой получат молодые европейцы и предприниматели.
В Еврокомиссии напоминают, что "диверсификация импорта энергоресурсов в Европу является одной из ключевых задач стратегии европейской энергетической безопасности. В этом контексте, отмечают в Брюсселе, "Южный газовый коридор" является важной инициативой по доставке каспийского газа и газовых ресурсов Центральной Азии на европейские рынки".
В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что М.Шефчович встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с рядом высокопоставленных лиц, представляющих страны, участвующие в "Южном газовом коридоре", в том числе Грецию, Италию и Турцию.
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