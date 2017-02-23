Иракские силы безопасности отбили у ИГ аэропорт Мосула - СМИ

Иракские военные и бойцы полицейского спецназа отбили в четверг у террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) аэропорт города Мосул, сообщает государственное телевидение Ирака.

В настоящее время силы безопасности продолжают бой за находящуюся близ аэропорта военную базу Аль-Газлани.

Как сообщалось, штурм аэропорта стартовал ранее в четверг. Военные сначала взяли под контроль взлетно-посадочную полосу, а затем начали бой за здание аэропорта.

Город Мосул был захвачен террористами ИГ летом 2014 года.

По данным ООН, с тех пор около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ.

В конце января сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство"