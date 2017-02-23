Иракские силы безопасности отбили у ИГ аэропорт Мосула - СМИ

Иракские военные и бойцы полицейского спецназа отбили в четверг у террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) аэропорт города Мосул, сообщает государственное телевидение Ирака.
В настоящее время силы безопасности продолжают бой за находящуюся близ аэропорта военную базу Аль-Газлани.
Как сообщалось, штурм аэропорта стартовал ранее в четверг. Военные сначала взяли под контроль взлетно-посадочную полосу, а затем начали бой за здание аэропорта.
Город Мосул был захвачен террористами ИГ летом 2014 года.
По данным ООН, с тех пор около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.
Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ.
В конце января сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство"
Президент Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций
Президент Алиев и премьер Квирикашвили обсудили азербайджано-грузинские отношения
Глава МИД Джибути совершит 24-26 февраля визит в Азербайджан
НФПП выдал предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов
Шефчович посетит Италию для изучения на месте проблем со строительством газопровода TAP
Стоимость ЮГК не превысит $40 млрд – глава Минэнерго Азербайджана
В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ
AMADA планирует в 2017 году взять у азербайджанских спортсменов 435 допинг-тестов – глава Агентства
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»