Путин обсудил с членами Совбеза РФ международные вопросы и внутрироссийскую тематику - Песков

Президент России Владимир Путин провел в четверг оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались актуальные международные вопросы", - сказал он.
"Рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня", - добавил Д.Песков.
По словам пресс-секретаря, "президент также поздравил участников совещания с Днём защитника Отечества".
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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