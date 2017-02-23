Юнкер и Меркель обсудили подготовку к мартовским саммитам ЕС в свете дискуссий о будущем Евросоюза

Встреча председателя Европейской комиссии (ЕК) Жана-Клода Юнкера и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была посвящена будущему Европы и подготовке саммита ЕС в Брюсселе 9-10 марта и юбилейной встречи в верхах в Риме 25 марта, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Был искренний обмен позициями. Эта дискуссия позволила обоим руководителям лучше организовать их работу по подготовке, прежде всего, Европейского Совета в Брюсселе, а затем - Римского саммита", - сказал пресс-секретарь, комментируя на брифинге в Брюсселе в четверг состоявшийся накануне вечером рабочий ужин Ж.-К.Юнкера и А.Меркель.

"Это было совещание, отмеченное доверием, благодаря которому состоялись углубленные дискуссии по темам, связанным с будущим Европы", - добавил М.Схинас.

Представитель ЕК заявил, что, вопреки распространяемым слухам, Ж.-К.Юнкер и Еврокомиссия представят "Белую книгу" о будущем Европейского союза. "Это будет сделано, чтобы главы государств и правительств смогли обсудить ее в Риме (25 марта, на встрече, посвященной 60-летию Римского договора - ИФ)", - пояснил М.Схинас.

Он воздержался от уточнения сроков обнародования "Белой книги", заметив, что работа над ней продолжается. При этом М.Схинас напомнил, что 22 февраля ЕК на своем заседании провела "широкие и полезные дебаты" о будущем союза, и теперь "эта работа продолжается в Еврокомиссии на всех уровнях".