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Дальнее зарубежье 23.02.2017 16:43

Иракские полицейские захватили населенный пункт близ Мосула, где базировались снайперы ИГ

Бойцы полицейского спецназа Ирака в четверг захватили населенный пункт Тель ар-Раян к юго-западу от Мосула, откуда террористы из группировки ИГ (запрещена в РФ) вели эффективный снайперский огонь по военным, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Из этого же небольшого города террористы также проводили ракетные и минометные обстрелы.

АП отмечает, что Телль ар-Раян считался стратегически важным объектом, поскольку находившимся в нем террористам удавалось существенно замедлять продвижение войск к западным кварталам Мосула, удерживаемым ИГ.

Захват этого небольшого города прошел в рамках масштабной наступательной операции сил безопасности Ирака: ранее в четверг они захватили аэропорт Мосула и ведут бой за находящуюся близ него военную базу. Кроме того, военные и полицейские добрались до Западного Мосула и уже ведут бой за два квартала этой части города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, СНАЙПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]