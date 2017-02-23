Иракские полицейские захватили населенный пункт близ Мосула, где базировались снайперы ИГ

Бойцы полицейского спецназа Ирака в четверг захватили населенный пункт Тель ар-Раян к юго-западу от Мосула, откуда террористы из группировки ИГ (запрещена в РФ) вели эффективный снайперский огонь по военным, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Из этого же небольшого города террористы также проводили ракетные и минометные обстрелы.

АП отмечает, что Телль ар-Раян считался стратегически важным объектом, поскольку находившимся в нем террористам удавалось существенно замедлять продвижение войск к западным кварталам Мосула, удерживаемым ИГ.

Захват этого небольшого города прошел в рамках масштабной наступательной операции сил безопасности Ирака: ранее в четверг они захватили аэропорт Мосула и ведут бой за находящуюся близ него военную базу. Кроме того, военные и полицейские добрались до Западного Мосула и уже ведут бой за два квартала этой части города.