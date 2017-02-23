В Северной Корее считают, что Малайзия несет ответственность за смерть гражданина КНДР в аэропорту Куала-Лумпура

В КНДР возлагают ответственность за смерть своего гражданина в аэропорту малазийского Куала-Лумпура на Южную Корею и Малайзию и подчеркивают, что готовы отправить в Малайзию делегацию юристов для справедливого расследования.
"Южнокорейские власти заранее предусматривали этот инцидент и тщательно спланировали сценарий. (...) Наш гражданин умер в Малайзии, поэтому самая главная ответственность за смерть лежит на правительстве Малайзии", - говорится в заявлении комитета юристов КНДР, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
"Мы уже предложили совместное следствие для точного выяснения этого инцидента и осветили, что готовы направить нашу делегацию юристов. Это для того, чтобы наши юристы встретились с подозреваемыми и выслушали их показания, подтвердили, от кого получили приказ, встретились с арестованным нашим гражданином, конкретно расследовали место инцидента и видеоматериал, и завершили следствие справедливо", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что посольство КНДР в Малайзии удостоверило личность умершего, однако его имя не приводится. При этом комитет юристов КНДР подчеркивает, что "если Малайзия незаконным и аморальным методом провела анатомирование и судебно-медицинскую экспертизу трупа, она должна была вернуть его нам, но до сих пор не передает труп под необоснованным предлогом, что, пока по закону Малайзии со стороны семьи умершего не предъявят образец ДНК, не передадут труп".
Между тем, южнокорейские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в южнокорейском министерстве объединения сообщили, что заявление комитета юристов КНДР не стоит комментария.
Ранее сообщалось, что 13 февраля 2017 года в аэропорту малазийской столицы Куала-Лумпур умер гражданин КНДР, которого СМИ называют старшим сводным братом лидера КНДР. Ким Чон Нам скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо неизвестной жидкостью. Ранее сообщалось, что полиция уверена в причастности к убийству пятерых северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами - вьетнамкой и индонезийкой - арестован.
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