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СНГ 23.02.2017 17:34

Кадыров выступает против героизации Сталина, напоминает о трагедии депортированных чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не героизировать Иосифа Сталина в связи с победой в Великой Отечественной войне, поместив запись на своей странице в Инстаграме в день годовщины депортации чеченцев 1944 года.

"Мы твёрдо убеждены, что подобные 1944 году события никогда не повторятся впредь. А те, кто и сегодня стремятся героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!" - пишет Р.Кадыров.

Он напомнил о депортации чеченцев 73 года назад. "23 февраля 1944 года чеченский народ был погружён в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году", - написал глава республики.

Накануне агентство "Интерфакс-Юг" сообщило, что депутаты республиканского парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.

Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что И.Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, ДЕПОРТАЦИЯ, ГОДОВЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]