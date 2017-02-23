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СНГ 23.02.2017 17:00

Белорусский МиГ-29 загорелся во время плановых полетов, никто не пострадал

Двигатель самолета МиГ-29 загорелся во время плановых полетов на аэродроме "Бобруйский" в Белоруссии в четверг, никто не пострадал.

"23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя", - говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

Там подчеркнули, что "в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий". "Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома", - добавили в Минобороны.

По информации ведомства, причины возгорания расследуются.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИГ/29, ПРОИСШЕСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]