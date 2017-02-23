Белорусский МиГ-29 загорелся во время плановых полетов, никто не пострадал

Двигатель самолета МиГ-29 загорелся во время плановых полетов на аэродроме "Бобруйский" в Белоруссии в четверг, никто не пострадал.

"23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя", - говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

Там подчеркнули, что "в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий". "Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома", - добавили в Минобороны.

По информации ведомства, причины возгорания расследуются.