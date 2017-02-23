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СНГ 23.02.2017 17:49

Украина заинтересована в скорейшем согласовании "нормандской четверкой" "дорожной карты" минских соглашений - представитель

Скорейшее согласование странами "нормандской четверки" "дорожной карты" по реализации минских соглашений, поспособствует их выполнению, считает представитель Украины в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Александр Моцик.

"Дорожная карта" рассматривается в "Нормандском формате", делегации очень активно работают и мы заинтересованы в том, чтобы эта "дорожная карта" была, как можно скорее подготовлена, ведь она будет в своем роде имплементационным документом Минских договоренностей", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам дипломата, в Минских соглашениях не все вопросы четко определены, поэтому нужна "дорожная карта", которая очертит конкретные сроки и то, каким образом будут выполняться пункты Минска.

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Тэги: УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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