Скорейшее согласование странами "нормандской четверки" "дорожной карты" по реализации минских соглашений, поспособствует их выполнению, считает представитель Украины в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Александр Моцик.

"Дорожная карта" рассматривается в "Нормандском формате", делегации очень активно работают и мы заинтересованы в том, чтобы эта "дорожная карта" была, как можно скорее подготовлена, ведь она будет в своем роде имплементационным документом Минских договоренностей", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам дипломата, в Минских соглашениях не все вопросы четко определены, поэтому нужна "дорожная карта", которая очертит конкретные сроки и то, каким образом будут выполняться пункты Минска.