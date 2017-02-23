Стоимость ЮГК не превысит $40 млрд – глава Минэнерго Азербайджана

Стоимость проекта создания "Южного газового коридора" (ЮГК) не превысит $40 млрд, заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на пресс-конференции в четверг.

"На начальной стадии проект, как известно, оценивался в $45 млрд. По нынешним расчетам стоимость проекта не превысит $40 млрд", - заявил министр, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Министр отметил, что снижение стоимости проекта имеет место по всем его компонентам за счет удешевления цен на трубы и на некоторые услуги.

Н.Алиев также отметил, что интерес к проекту Южного газового коридора со стороны других европейских стран растет.

"Поставки азербайджанского газа в Болгарию посредством ЮГК открывают для нас новые перспективы. Что касается увеличения участников проекта ЮГК, то, в первую очередь, речь идет о странах, являющихся участниками проекта строительства Ионическо-Адриатического газопровода. Это, как известно, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия. Мы находимся в тесном сотрудничестве с этими странами, они проявляют большой интерес к проекту ЮГК и представили нам свои предложения. Мы изучим эти предложения ", - отметил министр.

Н.Аббасова