В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ

Более 3 тыс. пациентов обратились в амбулаторном порядке в токсикологическое отделение Центра клинической медицины в 2016 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В 2016 году в стационарное отделение токсикологии ЦКМ поступило еще 2,2 тыс. пациентов. Более 800 из них поступили с лекарственными отравлениями, 500 – с газовым отравлением», - сказано в сообщении.

При этом 300 больных поступили в ЦКМ с отравлениями, вызванными употреблением кислотных растворов. «90 пациентов обратились за помощью после змеиных укусов, 250 – в связи с аллергическими реакциями», - отмечает Минздрав.

Р.Бабаев