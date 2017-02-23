В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ

Более 3 тыс. пациентов обратились в амбулаторном порядке в токсикологическое отделение Центра клинической медицины в 2016 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.
«В 2016 году в стационарное отделение токсикологии ЦКМ поступило еще 2,2 тыс. пациентов. Более 800 из них поступили с лекарственными отравлениями, 500 – с газовым отравлением», - сказано в сообщении.
При этом 300 больных поступили в ЦКМ с отравлениями, вызванными употреблением кислотных растворов. «90 пациентов обратились за помощью после змеиных укусов, 250 – в связи с аллергическими реакциями», - отмечает Минздрав.
Р.Бабаев
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