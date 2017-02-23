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Дальнее зарубежье 23.02.2017 18:34

Командующий ВВС Германии обсуждает в Эстонии вопросы защиты воздушного пространства стран Балтии

Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Карл Мюллнер (Karl Mullner) прибыл в Эстонию, где обсуждает вопросы защиты воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии, он встретился с командующим силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) и командующим ВВС Эстонии полковником Яаком Тариеном (Jaak Tarien).

К.Мюллнер ознакомился с положением в области безопасности и обсудил вопросы охраны воздушного пространства. Он встретится также на авиабазе Эмари (Amari) с военнослужащими ВВС Германии, которые в настоящее время участвуют в миссии охраны воздушного пространства, посетит базирующийся в Таллине центр киберзащиты НАТО.

В пятницу он примет участие в мероприятиях по случаю 99-й годовщины Эстонской республики.

Летчики и техники ВС Германии находятся с миссией НАТО по охране воздушного пространства Балтии уже в третий раз. Их истребители осуществляют на авиабазе Эмари круглосуточное дежурство, совершая регулярные тренировки и, при необходимости, вылеты на опознание воздушных целей.

Самолеты НАТО осуществляют миссии по охране воздушного пространства стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония стали членами альянса.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВВС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]