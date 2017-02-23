Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

СНГ 23.02.2017 19:04

Путин: по данным российских спецслужб, в Сирии воюют 4 тыс. боевиков из России и порядка 5 тыс. из стран СНГ

На территории Сирии действуют тысячи боевиков - выходцев из России и стран СНГ, это прямая угроза нашей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из бывшего Советского Союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до 4 тыс. из России и тысяч пять из республик СНГ", - сказал В.Путин на встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии.

"Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России", - подчеркнул В.Путин.

В связи с этим В.Путин подчеркнул, обращаясь к морякам: "Выполняя боевые задачи вдали от наших рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ. За это вам большое спасибо".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, БОЕВИКИ


Похожие новости


Конфессиональное размежевание угрожает целостности Сирии - Путин Путин обсудил с членами Совбеза РФ международные вопросы и внутрироссийскую тематику - Песков Киевские власти явно делают ставку на силовое решение конфликта в Донбассе - Путин Путин 16 февраля примет участие в коллегии ФСБ Путин заявляет о необходимости единства Европы Путин поздравил Алиева с Новым Годом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]