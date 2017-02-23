Путин: по данным российских спецслужб, в Сирии воюют 4 тыс. боевиков из России и порядка 5 тыс. из стран СНГ

На территории Сирии действуют тысячи боевиков - выходцев из России и стран СНГ, это прямая угроза нашей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из бывшего Советского Союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до 4 тыс. из России и тысяч пять из республик СНГ", - сказал В.Путин на встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии.
"Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России", - подчеркнул В.Путин.
В связи с этим В.Путин подчеркнул, обращаясь к морякам: "Выполняя боевые задачи вдали от наших рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ. За это вам большое спасибо".
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