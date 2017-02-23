Шефчович посетит Италию для изучения на месте проблем со строительством газопровода TAP

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович посетит Италию с целью изучения проблем, которые могут привести к задержкам со строительством Транс-Адриатического газопровода (TAP).

"Планирую посетить итальянскую провинцию Апулья для изучения ситуации на месте (с оливковыми деревьями - ИФ-Аз)", - сказал М.Шефчович в Баку на пресс-конференции в четверг.

По его словам, для предотвращения возможных задержек и воздействий на график реализации проекта и для доставки газа в Италию в 2020 году будет сделано все возможное.

"С Италией осуществляется индивидуальное сотрудничество в этом вопросе. На 3-ем заседании ЮГК (в Баку в четверг - ИФ) обсуждались задержки с выдачей различных разрешений. Италия получит основной объем газа по ЮГК и получит больше всего выгоды от этого проекта", - заявил М.Шефчович.

Он добавил, что будет сделано все для соединения европейских стран между собой газопроводами в полном объеме. "С этой точки зрения большую значимость имеет Ионическо-Адриатический газопровод. Мы поддерживаем этот проект", - сказал М.Шефчович.

Ранее со ссылкой на министра экономического развития Италии Карло Календу сообщалось, что уже решен вопрос с пересадкой оливковых деревьев на маршруте TAP. "В понедельник начинается их пересадка", - сказал министр.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - через Италию. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова