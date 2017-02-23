Конфессиональное размежевание угрожает целостности Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал угрозой территориальной целостности Сирии происходящий в этой стране процесс конфессионального размежевания.
"Мы исходим из того что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность. Но мы видим, что так считают не все. Меня беспокоит - мы это видим - конфессиональное размежевание, когда представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны, других групп - в другой части страны. Это, конечно прообраз возможных негативных последствий для страны", - сказал В.Путин на встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии.
Он напомнил, что Сирия всегда была светским, многоконфессиональным государством, и "это всегда было гарантией ее территориальной целостности".
"Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса - сохранения территориальной целостности страны - не было никакого вмешательства извне", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что задача российских ВКС в Сирии - это исключительно борьба с террористическими группировками.
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