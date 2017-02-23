Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8426 RUR   0.0301 GBR   2.1708 TRY   0.4872

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Фев 13° 26 Фев 14°

СНГ 23.02.2017 19:19

Конфессиональное размежевание угрожает целостности Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал угрозой территориальной целостности Сирии происходящий в этой стране процесс конфессионального размежевания.

"Мы исходим из того что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность. Но мы видим, что так считают не все. Меня беспокоит - мы это видим - конфессиональное размежевание, когда представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны, других групп - в другой части страны. Это, конечно прообраз возможных негативных последствий для страны", - сказал В.Путин на встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии.

Он напомнил, что Сирия всегда была светским, многоконфессиональным государством, и "это всегда было гарантией ее территориальной целостности".

"Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса - сохранения территориальной целостности страны - не было никакого вмешательства извне", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что задача российских ВКС в Сирии - это исключительно борьба с террористическими группировками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ


Похожие новости


Путин: по данным российских спецслужб, в Сирии воюют 4 тыс. боевиков из России и порядка 5 тыс. из стран СНГ Путин обсудил с членами Совбеза РФ международные вопросы и внутрироссийскую тематику - Песков Киевские власти явно делают ставку на силовое решение конфликта в Донбассе - Путин Путин 16 февраля примет участие в коллегии ФСБ Путин заявляет о необходимости единства Европы Путин поздравил Алиева с Новым Годом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]