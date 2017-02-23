НФПП выдал предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, садоводства, овощеводства. Реализация этих проектов позволит создать около 30 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе на общую сумму 184,2 млн манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов