НФПП выдал предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, садоводства, овощеводства. Реализация этих проектов позволит создать около 30 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.
НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе на общую сумму 184,2 млн манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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