Президент Алиев утвердил ряд межгосударственных соглашений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд межгосударственных документов, подписанные различными ведомствами страны с соответствующими структурами зарубежных государств.
По информации официального сайта главы государства, в частности, И.Алиев утвердил межправительственное соглашение по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Португалией.
Кроме того, президент утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Кувейтом о воздушном сообщении.
Наряду с этим, И.Алиев утвердил соглашение между Государственным таможенным комитетом (ГТК) и министерством финансов Казахстана об организации первичного обмена информацией по перевозимым товарам и транспортным средствам между двумя странами.
Также глава государства утвердил соглашение о взаимопомощи в сфере укрепления потенциала таможенного сотрудничества между ГТК и таможенным и акцизным директоратом министерства финансов Намибии.
Вместе с тем, президент также утвердил азербайджано-бразильский межправительственный Меморандум о взаимопонимании по торговому и инвестиционному сотрудничеству.
Помимо этого, глава государства утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между регионами Азербайджана и Франции, подписанный внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Ф.Исазаде
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