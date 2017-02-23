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Внешняя политика 23.02.2017 19:54

Президент Алиев утвердил ряд межгосударственных соглашений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд межгосударственных документов, подписанные различными ведомствами страны с соответствующими структурами зарубежных государств.

По информации официального сайта главы государства, в частности, И.Алиев утвердил межправительственное соглашение по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Португалией.

Кроме того, президент утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Кувейтом о воздушном сообщении.

Наряду с этим, И.Алиев утвердил соглашение между Государственным таможенным комитетом (ГТК) и министерством финансов Казахстана об организации первичного обмена информацией по перевозимым товарам и транспортным средствам между двумя странами.

Также глава государства утвердил соглашение о взаимопомощи в сфере укрепления потенциала таможенного сотрудничества между ГТК и таможенным и акцизным директоратом министерства финансов Намибии.

Вместе с тем, президент также утвердил азербайджано-бразильский межправительственный Меморандум о взаимопонимании по торговому и инвестиционному сотрудничеству.

Помимо этого, глава государства утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между регионами Азербайджана и Франции, подписанный внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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