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Внешняя политика 23.02.2017 20:11

Алиев утвердил ряд межгосударственных документов с Израилем

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании «О создании совместной комиссии», подписанный правительствами Азербайджана и Израиля, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, И.Алиев утвердил два межправительственных соглашения, подписанные Азербайджаном и Израилем.

В частности, предусматривающее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и сотрудничество в сфере стандартизации, оценивании соответствия и метрологии.

МИД Азербайджана поручено уведомить правительство Израиля о вступлении в силу межгосударственных документов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]