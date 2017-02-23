Алиев утвердил ряд межгосударственных документов с Израилем

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании «О создании совместной комиссии», подписанный правительствами Азербайджана и Израиля, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, И.Алиев утвердил два межправительственных соглашения, подписанные Азербайджаном и Израилем.

В частности, предусматривающее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и сотрудничество в сфере стандартизации, оценивании соответствия и метрологии.

МИД Азербайджана поручено уведомить правительство Израиля о вступлении в силу межгосударственных документов.

Ф.Исазаде