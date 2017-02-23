В Тбилиси поддержали инициативу Еревана о региональной кооперации для освоения потенциала общего рынка

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал "очень интересными" предложения армянского коллеги Карена Карапетяна о региональной кооперации в направлении освоения существующего потенциала общего рынка между двумя странами.

"Мы со своей стороны, выразили полную готовность активно поработать в этом направлении и поощрять представителей частного сектора Грузии и Армении, чтобы они полностью использовали потенциал региональной кооперации", - заявил Г.Квирикашвили на совместном брифинге после встречи в четверг в расширенном составе правительственных делегаций обеих стран.

Грузинский премьер отметил, что на встрече был обсужден широкий спектр вопросов в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры и тех возможностях, которые могут принести развитие и углубление сотрудничества между странами региона.

"Думаю, что в этом направлении существует особенный потенциал", - сказал Г.Квирикашвили.

Со своей стороны, премьер-министр Армении заявил, что на встрече с грузинскими коллегами состоялся разговор обо всех сферах, которые интересуют обе страны.

"Мы договорились, что придадим новый стимул всем направлениям сотрудничества, говорили о новых подходах в осуществлении региональной кооперации, где, я уверен, у нас есть большой потенциал", - сказал К.Карапетян.

При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы граждане Грузии рассматривали ее как страну, где можно осуществлять инвестиции, приезжать в качестве туристов.

Премьер Армении пригласил Г.Квирикашвили посетить с официальным визитом Ереван в любое удобное для него время.

Вечером в четверг правительственную делегацию Армении во главе с премьер-министром К.Карапетяном принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По информации пресс-службы главы государства, на встрече были обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества двух стран, а также вопросы региональной безопасности.