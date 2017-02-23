В Тбилиси поддержали инициативу Еревана о региональной кооперации для освоения потенциала общего рынка

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал "очень интересными" предложения армянского коллеги Карена Карапетяна о региональной кооперации в направлении освоения существующего потенциала общего рынка между двумя странами.
"Мы со своей стороны, выразили полную готовность активно поработать в этом направлении и поощрять представителей частного сектора Грузии и Армении, чтобы они полностью использовали потенциал региональной кооперации", - заявил Г.Квирикашвили на совместном брифинге после встречи в четверг в расширенном составе правительственных делегаций обеих стран.
Грузинский премьер отметил, что на встрече был обсужден широкий спектр вопросов в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры и тех возможностях, которые могут принести развитие и углубление сотрудничества между странами региона.
"Думаю, что в этом направлении существует особенный потенциал", - сказал Г.Квирикашвили.
Со своей стороны, премьер-министр Армении заявил, что на встрече с грузинскими коллегами состоялся разговор обо всех сферах, которые интересуют обе страны.
"Мы договорились, что придадим новый стимул всем направлениям сотрудничества, говорили о новых подходах в осуществлении региональной кооперации, где, я уверен, у нас есть большой потенциал", - сказал К.Карапетян.
При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы граждане Грузии рассматривали ее как страну, где можно осуществлять инвестиции, приезжать в качестве туристов.
Премьер Армении пригласил Г.Квирикашвили посетить с официальным визитом Ереван в любое удобное для него время.
Вечером в четверг правительственную делегацию Армении во главе с премьер-министром К.Карапетяном принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По информации пресс-службы главы государства, на встрече были обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества двух стран, а также вопросы региональной безопасности.
Алиев утвердил ряд межгосударственных документов с Израилем
Президент Алиев утвердил ряд межгосударственных соглашений
Президент Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций
НФПП выдал предпринимателям в Хачмазском районе льготные кредиты на 365 тыс. манатов
Шефчович посетит Италию для изучения на месте проблем со строительством газопровода TAP
Стоимость ЮГК не превысит $40 млрд – глава Минэнерго Азербайджана
В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ
AMADA планирует в 2017 году взять у азербайджанских спортсменов 435 допинг-тестов – глава Агентства
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»