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Регион 23.02.2017 20:30

В Тбилиси поддержали инициативу Еревана о региональной кооперации для освоения потенциала общего рынка

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал "очень интересными" предложения армянского коллеги Карена Карапетяна о региональной кооперации в направлении освоения существующего потенциала общего рынка между двумя странами.

"Мы со своей стороны, выразили полную готовность активно поработать в этом направлении и поощрять представителей частного сектора Грузии и Армении, чтобы они полностью использовали потенциал региональной кооперации", - заявил Г.Квирикашвили на совместном брифинге после встречи в четверг в расширенном составе правительственных делегаций обеих стран.

Грузинский премьер отметил, что на встрече был обсужден широкий спектр вопросов в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры и тех возможностях, которые могут принести развитие и углубление сотрудничества между странами региона.

"Думаю, что в этом направлении существует особенный потенциал", - сказал Г.Квирикашвили.

Со своей стороны, премьер-министр Армении заявил, что на встрече с грузинскими коллегами состоялся разговор обо всех сферах, которые интересуют обе страны.

"Мы договорились, что придадим новый стимул всем направлениям сотрудничества, говорили о новых подходах в осуществлении региональной кооперации, где, я уверен, у нас есть большой потенциал", - сказал К.Карапетян.

При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы граждане Грузии рассматривали ее как страну, где можно осуществлять инвестиции, приезжать в качестве туристов.

Премьер Армении пригласил Г.Квирикашвили посетить с официальным визитом Ереван в любое удобное для него время.

Вечером в четверг правительственную делегацию Армении во главе с премьер-министром К.Карапетяном принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По информации пресс-службы главы государства, на встрече были обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества двух стран, а также вопросы региональной безопасности.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, РЕГИОН, КООПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]