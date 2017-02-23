Американский военачальник заявляет, что не обсуждал вопрос о военном сотрудничестве с РФ, так как это запрещено законом

Глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил в четверг, что не обсуждал на недавней встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым вопрос о возможном военном сотрудничестве.
"У нас существует закон, который не позволяет проводить сотрудничество между военными (с Россией - ИФ)", - заявил он, выступая в Брукингском институте.
Дж.Д.Данфорд напомнил, что на переговорах, состоявшихся ранее в феврале, он подчеркнул необходимость "поддержания надежных каналов для общения между военными", чтобы избегать конфликтных ситуаций в районах, где действуют американские и российские военные.
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