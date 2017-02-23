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Дальнее зарубежье 23.02.2017 20:48

Американский военачальник заявляет, что не обсуждал вопрос о военном сотрудничестве с РФ, так как это запрещено законом

Глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил в четверг, что не обсуждал на недавней встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым вопрос о возможном военном сотрудничестве.

"У нас существует закон, который не позволяет проводить сотрудничество между военными (с Россией - ИФ)", - заявил он, выступая в Брукингском институте.

Дж.Д.Данфорд напомнил, что на переговорах, состоявшихся ранее в феврале, он подчеркнул необходимость "поддержания надежных каналов для общения между военными", чтобы избегать конфликтных ситуаций в районах, где действуют американские и российские военные.

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Тэги: США, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]