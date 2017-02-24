Трамп удовлетворен итогами встреч Тиллерсона с Лавровым и Данфорда с Герасимовым

Президент США Дональд Трамп был удовлетворен итогами встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также главы Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шонс Спайсер.

"Оба они (Р.Тиллерсон и Дж.Данфорд - ИФ) имели возможность встретиться со своими российскими коллегами в разных местах, но, по иронии, в тот же день. У них у обоих были очень продуктивные дискуссии. И президент был очень рад их итогами", - сказал Ш.Спайсер в четверг на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, когда и где может состояться первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь сказал: "У меня нет новой информации по этому поводу".