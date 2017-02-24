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Дальнее зарубежье 24.02.2017 09:16

Трамп удовлетворен итогами встреч Тиллерсона с Лавровым и Данфорда с Герасимовым

Президент США Дональд Трамп был удовлетворен итогами встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также главы Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шонс Спайсер.

"Оба они (Р.Тиллерсон и Дж.Данфорд - ИФ) имели возможность встретиться со своими российскими коллегами в разных местах, но, по иронии, в тот же день. У них у обоих были очень продуктивные дискуссии. И президент был очень рад их итогами", - сказал Ш.Спайсер в четверг на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, когда и где может состояться первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь сказал: "У меня нет новой информации по этому поводу".

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Тэги: США, ТРАМП, ВСТРЕЧИ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]